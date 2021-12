Confirmadas las edades mínimas para correr en Moto3, Moto2 y MotoGP

La Comisión de Gran Premio ha confirmado que a partir del siguiente Mundial de motociclismo las edades mínimas para participar los pilotos serán de 16 años en Moto3 y Moto2 y de 18 años en MotoGP, además de confirmar cambios en la calificación y normativa de frenos en las motos.

En una medida ya anunciada con anterioridad, la Comisión ratificó los cambios sobre las edades mínimas de participación. Las licencias para los pilotos se emitirán únicamente cuando se haya alcanzado la edad mínima para Moto3 --16 años (18 años en 2023)--, Moto2 --16 años (18 años en 2023)-- y MotoGP --18 años--.

