El checo Salac da la sorpresa y le roba la pole a Aron Canet

El checo Filip Salac (Kalex) firmó la segunda pole de su carrera deportiva y la primera en Moto2, al conseguir la primera plaza para el Gran Premio de Portugal que se disputa este domingo en el circuito de Portimao. Salac paró el crono en 1:42.323, con el que aventajó en 68 milésimas de segundo al español Arón Canet (Kalex) quien por la mañana había sido el más rápido y había establecido un nuevo récord de 1:42.003.

