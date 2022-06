Celestino Vietti 'le roba' la pole a Arón Canet en el último segundo y saldrá primero en Moto2

El italiano Celestino Vietti (Kalex) le quitó la "pole position" al español Arón Canet (Kalex) siguiendo la rueda del estadounidense Joe Roberts (Kalex), que fueron quienes coparon la primera línea de la formación de salida para el Gran Premio de Cataluña de Moto2. Vietti consiguió la segunda "pole position" de la temporada, después de la de Qatar, y la tercera de su carrera deportiva por apenas ocho milésimas de segundo, 1:43.823 frente a 1:43.831 del español y con el estadounidense a 178 milésimas de segundo.

The dust has settled after those monstrous final moments in Q2 ??



This is how the #Moto2 grid will line up tomorrow at the #CatalanGP ?? pic.twitter.com/Haa1TkkZ3I — MotoGP™?? (@MotoGP) June 4, 2022

Desde la segunda vuelta, primera lanzada, el español Alonso López (Boscoscuro) se puso líder de la primera clasificación, secundado inicialmente por los italianos Tony Arbolino (Kalex) y Celestino Vietti (Kalex) tras él, en tanto que Fermín Aldeguer (Boscoscuro) no tenía un registro válido para la misma y Jorge Navarro (Kalex), era cuarto.

Había diez minutos de clasificación por delante pero el calor dificultó el buen rendimiento de las mecánicas, lo que hizo complicado rebajar los tiempos más rápidos, pero en su primera vuelta rápida, Aldeguer se pudo poner sexto, tras el tailandés Somkiat Chantra (Kalex), a poco más de dos décimas de segundo de la clasificación.

Vietti is back ??



He and the VR46 team celebrate a hard earned P1 ??#Moto2 | #CatalanGP ?? pic.twitter.com/7M5TUlnMB5 — MotoGP™?? (@MotoGP) June 4, 2022

Fue en la última vuelta lanzada en la que Vietti dio la impresión de ponerse al comando de la primera clasificación, pero le falló el último parcial y hubo de conformarse con la segunda plaza, tras un inalcanzable Alonso López, con Tony Arbolino tercero y Jorge Navarro en la cuarta plaza, el mismo orden que reflejó la clasificación desde los primeros minutos de la sesión.

Así, se quedaron fuera de la segunda clasificación tanto Chantra como Aldeguer -la primera vez que no lo consigue de todas las que ha disputado esta temporada-, Alex Toledo (Kalex), Jeremy Alcoba (Kalex) y Marcos Ramírez (MV Agusta). No defraudó las expectativas, a pesar de los problemas en la tercera tanda libre, Arón Canet (Kalex), quien en su primer intento de vuelta rápida ya se puso líder, seguido por el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y los británicos Sam Lowes (Kalex) y Jake Dixon (Kalex), que igualaron sus registros a la milésima de segundo, pero apenas durante una vuelta pues en la tercera que completó Dixon ascendió hasta la segunda plaza a dos décimas del español, líder sólido vuelta tras vuelta.

Timing it to perfection ??



Vietti leaves it to the very last second to take pole from @aroncanet44 ??#Moto2 | #CatalanGP ?? pic.twitter.com/IX5V6L6J0S — MotoGP™?? (@MotoGP) June 4, 2022

Albert Arenas (Kalex) tampoco perdió el tiempo y poco a poco fue subiendo posiciones hasta el tercer puesto, apenas 28 milésimas de segundo por delante de Joe Roberts, en tanto que Pedro Acosta (Kalex) tenía problemas y era decimoctavo en el tramo final de la clasificación definitiva, si bien pudo mejorar algo su rendimiento para ascender hasta la duodécima posición, justo por detrás de Alonso López, que llegó desde la primera clasificación.

Albert Arenas logró la quinta posición, entre los británicos Dixon y Lowes, segunda línea de la formación de salida, con Manuel "Manugas" González (Kalex), decimocuarto, y Jorge Navarro (Kalex), decimosexto.