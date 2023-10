Bagnaia aprovecha el KO de Jorge Martín y recupera el liderato

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP disputado en el circuito de Mandalika y recuperó el liderato en la clasificación provisional del Mundial al irse por los suelos cuando marchaba primero el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23).

Martín no pudo sumar ni un solo punto en el gran premio, al caerse cuando era líder destacado, sin que pudiera volver a subirse a la moto, perdió el liderato en la tabla de puntos, en la que ahora Bagnaia, que obtuvo su sexta victoria de la temporada, tiene 346 puntos, por los 328 con que cuenta Martín.

Jorge Martín gana la carrera sprint y asalta el liderato del Mundial El madrileño aprovechó su victoria en Mandalika y el octavo puesto de Bagnaia para colocarse líder de MotoGP. Los italianos Marini y Bezzecchi completaron el podio de la prueba. 14 oct 2023 - 10:18

El italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22) ya salió a pista sabiendo que su primera 'pole position' iba a servir de poco, pues tendría que cumplir con la penalización impuesta por Dirección de Carrera de una 'vuelta larga' tras el percance que protagonizó en la India y en el que su propio compañero de equipo, Marco Bezzecchi, acabó por los suelos.

El interés inicial se centró en saber qué salida harían tanto Jorge Martín desde la sexta plaza, como su rival por el título y vigente campeón, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que salía decimotercero. El español en la segunda línea con el transalpino en la quinta.

Pronto quedaron resueltas todas las dudas pues Jorge Martín salió como un auténtico misil para colocarse líder a final de recta, del sexto al primer puesto, perseguido por Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), aunque Bagnaia no le anduvo a la zaga pues ascendió hasta la novena posición en el primer parcial y antes de concluir la primera vuelta ya era sexto.

Marini no pudo ni cumplir con su penalización al tocarle por el interior en la curva 10 el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) y acabar el italiano por los suelos, que ya no pudo continuar en carrera, como tampoco, poco después, el español Pol Espargaró (Gas Gas RC 16), que tuvo idéntico final que el italiano, en su caso en solitario. Instantes más tarde, también acabó por los suelos el español Marc Márquez (Honda RC 213 V), en la curva diez, cuando era décimo, que sumido en la desesperación se quedó cabizbajo apoyado en el muro de esa zona.

Delante, en el décimo de los veintisiete giros a los que estaba programada la prueba, Jorge Martín volvió a marcar récord de vuelta rápida (1:31.035) y ya contaba con una ventaja de más de dos segundos (2.493) sobre Viñales, con Bagnaia tercero a más de tres segundos y medio (3.672).

En el duodécimo giro la carrera perdió otro protagonista, el español Joan Mir (Honda RC 213 V), en la curva dieciséis, y un giro más tarde saltó la gran sorpresa de la jornada, al cometer un error Jorge Martín en la curva once que le hizo deslizar por el suelo. Martín sabía perfectamente que ese error le costaba el liderato del campeonato y como Márquez pero por diferentes motivos, se apoyó en el muro lamentando la situación vivida.

¡¡¡NOOOOOO!!! ¡¡@88jorgemartin se cae cuando lideraba la carrera en Indonesia!!



Estaba rodando rapidísimo, pero se fue al suelo perdiendo el liderato del Mundial ??#IndonesianGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/H8l3XuKRfr — DAZN España (@DAZN_ES) October 15, 2023

Desde el muro se avisó a Bagnaia, ya segundo en ese momento, que Martín estaba fuera de carrera y eso hizo que el italiano se creciese para intentar dar caza a Viñales, líder con poco más de un segundo sobre él. En la misma curva que Martín acabó también por los suelos su compañero de equipo, el francés Johann Zarco, en la decimoquinta vuelta.

Vuelta tras vuelta, Bagnaia fue recortando distancias a Viñales, con Quartararo tercero, por delante de Quartararo, el australiano Jack Miller (KTM RC 16) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP23). En el vigésimo giro Bagnaia logró su objetivo y superó a Viñales en la curva diez para ponerse líder y comenzar a distanciarse del español, al que se le acumularon los problemas, pues desde atrás se iba acercando el francés Quartararo.

Al final, Bagnaia sentenció su sexta victoria de la temporada, por delante de un Maverick Viñales que supo frenar al francés Quartararo, con Alex Rins (Honda RC 213 V), convaleciente de su fractura de tibia y peroné noveno, por delante de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y con Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), decimotercero.