Aleix Espargaró consigue la pole en Jerez

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) consiguió su primera 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez de la Frontera. Aleix Espargaró suma su quinta mejor clasificación de entrenamientos, todas ellas en la categoría de MotoGP, por delante del australiano Jack Miller (KTM RC 16) y el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23).

No estuvo demasiado afortunado en los últimos libres Aleix Espargaró, al que primero se le atravesó un gato en la pista y luego se fue al suelo en la curva once, si bien pudo concluir la sesión con su segunda moto, tercero tras el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 1) y el francés Fabio Quartararao (Yamaha YZR M 1).

Casi en esos mismos instantes el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) se bajó de la moto y dio por concluida su participación en la primera carrera de España al sentir todavía muchas molestias en su maltrecha espalda.

Metidos de lleno en la primera clasificación, en la misma se pudo ver en esta ocasión a algunos de los pilotos más relevantes de la categoría, como el vigente campeón del mundo, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), el campeón del mundo de 2021, el francés Fabio Quartararo, el campeón del mundo de 2020, el español Joan Mir (Honda RC 213 V) y el vencedor del último gran premio, el español Alex Rins (Honda RC 213 V), entre otros.

Quartararo fue la primera referencia de esa primera clasificación, pero enseguida le superaron una serie de pilotos, que poco a poco fueron centrando sus esfuerzos y rebajando el registro más rápido casi a cada vuelta que completaron. Bezzecchi se consolidó en la primera posición mientras el cielo se iba cerrando poco a poco y se comenzaban a escuchar los primeros truenos que amenazaban con lluvia a pesar del intenso calor de las jornadas precedentes.

En la última salida a pista Marco Bezzecchi volvió a rebajar su tiempo, 1:36.777, pero por detrás tanto 'Pecco' Bagnaia como el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), le arrebataron la primera plaza para acercarse al récord de la categoría en este circuito.

Hubo una pequeña 'refriega'entre Bezzecchi y Binder en esos instantes, que se acabó resolviendo en favor del surafricano, que fue quien pasó a la segunda clasificación junto a Bagnaia, con Quartararo sexto, lo que será la decimosexta posición en la formación de salida, con Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Alex Rins, tras él, y Joan Mir vigésimo en el cómputo global, delante de Augusto Fernández, el alemán Jonas Folger e Iker Lecuona.

Fue acabar la primera clasificación y en la zona de talleres comenzó a llover con intensidad, lo que podía trastocar por completo todos los planes de los equipos. Los primeros pilotos en salir a pista rodaron mucho más lento que en la primera clasificación, con el australiano Jack Miller como primer referente de la misma por delante de Bagnaia, que si en la Q1 rodó en 1:36, no pasaba de 1:43 en su primero giro de la segunda clasificación.

Por detrás de ellos llegó la primera sorpresa, protagonizada por Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP22), que se colocó líder con 1:42.675 primero y 1:41.682 en el segundo intento, mientras que algunos pilotos, como el también español Dani Pedrosa (KTM RC 16) decidía salir con neumáticos de lluvia para intentar remontar desde la duodécima plaza que ocupó por entonces, si bien con el paso de los minutos la situación mejoró y acabó ascendiendo hasta la sexta posición final.

A Alex Márquez le superaron el italiano Luca Marini y el español Jorge Martín, después Aleix Espargaró, pero en el siguiente giro volvió a recuperar la posición con 1:39.944. Tanto Alex Márquez como Aleix Espargaró se enzarzaron en una pelea por la primera posición casi a cada vuelta que completaban, pero no fueron los únicos que forzaron el ritmo en los últimos minutos, en los que Jack Miller o Johann Zarco también llegaron a detentar la primera plaza.

Have you caught your breath after qualifying? ??@AleixEspargaro is back on pole after a sensational Q2 thriller! ??



Here are the full results ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/dlv2XEginx