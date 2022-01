Valentino Rossi se pasa al mundo de las cuatro ruedas

El italiano Valentino Rossi, nueves veces campeón del mundo de motociclismo, se estrenará oficialmente este 2022 como piloto de coches en el Fanatec GT World Challenge Europe con el Team WRT, según confirmó este jueves el equipo belga.

'Il Dottore', de 42 años, puso fin el pasado 2021 a su paso por el Mundial de Motociclismo con el deseo de buscar nuevas motivaciones en las cuatro ruedas. Su primera oportunidad llegará en este circuito, en el que participará en las Copas de Resistencia y de Sprint al volante de un Audi R8 LMS sporting y su emblemático número 46.

