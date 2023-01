Toby Price asalta el liderato en una etapa ganada por Cornejo

El chileno Nacho Cornejo (Honda) estrenó su casillero de victorias en el Dakar 2023 al anotarse la duodécima etapa, con final en Shaybah (Arabia Saudí), una jornada que aupó al liderato al australiano Toby Price (KTM), aunque con solo 28 segundos de renta respecto al estadounidense Skyler Howes (Husqvarna).

Cornejo logró el sexto triunfo parcial de su carrera deportiva en el Dakar, todas ellas en sus cuatro últimas participaciones en el raid. Los pilotos completaron el maratón de dos etapas en el Rub al-Jali, el 'Empty Quarter' (cuadrante vacío), un inhóspito desierto de Arabia donde en la segunda entrega tuvieron 191 kilómetros de enlace y 185 cronometrados, la mayor parte de ellos por lagos secos.

?? Stage 1??2?? - Bikes ??



?? Third of stage 12, @tobyprice87 took the lead in the overall bike classification. He is now followed by @skylerhowes110 and @kmbenavides.



Provisional top 3 overall:

?? Toby Price

?? Skyler Howes (+28'')

?? Kevin Benavides (2'40'')#Dakar2023pic.twitter.com/i6AaRRtX0t