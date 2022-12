Toby Price se lleva la prólogo del Dakar en motos; Joan Barreda, cuarto

El australiano Toby Price ((KTM) se llevó la prólogo de la cuadragésima quinta edición del Rally Dakar, en la que el español Joan Barreda (Honda) fue cuarto con el mismo tiempo que el tercer clasificado.

Price, ganador en 2016 y 2019, paró el cronómetro en 08:22, un segundo menos que el de su compatriota Daniel Sanders (GasGas), ganador de dos etapas en la anterior edición.

El podio lo completó el piloto de Botsuana Ross Branch (Hero), con el mismo registro (08:31) que el castellonense Joan Barreda, que se quedó fuera de la alineación oficial de Honda pero fue el mejor piloto de la marca japonesa, y el argentino Kevin Benavides (KTM).

En la primera jornada de su decimotercer Dakar, el español batió en 11 segundos el crono del valenciano Tosha Schareina (KTM), segundo mejor rookie de la anterior edición y ganador de la categoría maratón de motos de serie, y firmó 16 segundos menos que el salmantino Lorenzo Santolino (Sherco).

?? Prologue - Bikes ??



Provisional top 3:

??@tobyprice87

??Daniel Sanders

??@rossbranch_111



Follow the cars and other categories live ??https://t.co/xwCuvhoqeV#Dakar2023pic.twitter.com/5Z0GzKdkMm