El Dakar cancela la séptima etapa para motos

La organización del Rally Dakar anunció que la séptima etapa de este sábado ha sido cancelada para motos y quads por la "fatiga" de los pilotos y las "dificultades" por la meteorología en la etapa de este viernes, pero se mantiene para coches, clásicos incluidos, y camiones.

Faced with the weather problems experienced again today and the level of tiredness observed among all the riders in the category, the Dakar organizers have decided to cancel the special for stage seven between Riyadh and Al Duwadimi.



