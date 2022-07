Remontada de Álex Palou y victoria histórica de Dixon en Toronto

El español Álex Palou protagonizó este domingo una gran remontada en la Honda Indy Toronto al terminar en el sexto puesto, tras empezar en el 22, en una carrera que ganó Scott Dixon lo que le permitió convertirse en el segundo piloto con más victorias en IndyCar, 52, empatado con Michael Andretti.

La remontada de Palou, que era la primera vez que corría en el estrecho e irregular circuito urbano de Toronto, permitió al piloto español colocarse en el tercer puesto de la clasificación de la IndyCar, con 314 puntos, a sólo dos del segundo, Will Power.

Marcus Ericsson, que terminó hoy en quinto lugar en la Honda Indy Toronto, se afianza en el liderato de la IndyCar con 351 puntos.

En Toronto, el segundo lugar correspondió a Colton Herta, que el sábado había conseguido la pole, mientras que el tercer puesto se lo adjudicó Felix Rosenqvist.

Nada más terminar la carrera, Palou expresó su satisfacción por el resultado tras un difícil fin de semana en el que dañó su coche el sábado en la segunda tanda de entrenamientos, al golpear con violencia las barreras de cemento del trazado canadiense, y posteriormente sufrió una avería durante la calificación que le relegó al puesto 22.

"No era el fin de semana perfecto, pero lo hemos apañado bastante bien con la carrera así que contento de terminar sexto", explicó el piloto español.

With his win at @HondaIndy Toronto, @scottdixon9 moved himself right back in the championship hunt.



Marcus Ericsson still leads, but now four drivers are within 44 points of him. #INDYCARpic.twitter.com/7RyRh1y4sY