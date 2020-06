El piloto de la NASCAR Buba Wallace recibe el apoyo de sus compañeros durante la carrera en Talladega

Bubba Wallace estuvo lejos del triunfo en la carrera celebrada este lunes en Talladega, correspondiente a la Copa NASCAR, pero se convirtió en el campeón moral después de recibir el apoyo de sus compañeros en la lucha contra el racismo.

Wallace, de 26 años, el único piloto negro que hay en la NASCAR, que lideró su lucha por erradicar las banderas confederadas de la competencia, se encontró el domingo una soga colgada en el techo de su garaje.

El suceso hizo que este lunes, todos los pilotos, tripulaciones, personal técnico participantes en la carrera, que fue aplazada por la lluvia, le mostraran solidaridad con el gesto de acompañar su coche Chrevolet N.43, del equipo Richard Petty Motorsports, caminando a su lado mientras salía a la pista.

Not our best finish at Dega, but still a race we’ll never forget ���� pic.twitter.com/JsNcGNj5qt