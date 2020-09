Nakajima, Buemi y Hartley se llevan las 24 horas de Le Mans

El japonés Kazuki Nakajima, el suizo Sebastian Buemi y el neozelandés Brendon Hartley, que sustituyó esta temporada al español Fernando Alonso, lograron este domingo la victoria en la edición número 88 de las 24 Horas de Le Mans con el Toyota número 8.

