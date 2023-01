Loeb hace historia con su sexta victoria seguida

El francés Sébastien Loeb (Prodrive) conquistó este sábado su sexta etapa consecutiva -siete en total- en el Dakar 2023 y batió el récord del finlandés Ari Vatanen, que se había quedado en cinco triunfos seguidos en la edición de 1989, una serie triunfal que, sin embargo, no compromete el quinto Touareg del catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).

A falta de la última especial, el jeque aventaja en 1h21:42 a Loeb, que, eso sí, ha consolidado la segunda posición de la general del raid al alejarse del brasileño Lucas Moraes (Toyota). La penúltima entrega del Dakar 2023, entre Shaybah y Al-Hofuf, con 521 kilómetros de enlace, tuvo una corta especial de 154 kilómetros, casi en su totalidad con las dunas como protagonistas.

History has been made today with Sébastien Loeb + Fabian Lurquin taking a record six Dakar stage victories on the bounce in their Prodrive Hunter, beating Ari Vatanen’s record from 1989.????



Winning every stage of the Empty Quarter, Seb + Fabian are #KingsOfTheEmptyQuarter ?? pic.twitter.com/EvkCdzQmqS