Loeb firma su tercera victoria seguida; Al Attiyah mantiene su cómoda ventaja

El francés Sébastien Loeb (Prodrive) confirmó que está en racha y se anotó la tercera victoria consecutiva en el Dakar, la cuarta que consigue en esta edición, una corta especial de solo 114 kilómetros que ha servido a los pilotos de toma de contacto con el desierto de Rub al-Jali, el 'Empty Quarter' (cuadrante vacío), donde el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) mantuvo el rumbo hacia su quinto Touareg.

Ya sin el español Carlos Sainz (Audi), que tuvo queretirarse al no poder reparar su coche de los daños que se produjo en el accidente que sufrió en los primeros kilómetros de la novena especial, el Dakar continuó con dos claros protagonistas: Loeb y Al-Attiyah, que gestiona su cómoda renta al frente de la general.

?? Stage 10 - Cars ??



Provisional top 3:

?? Sébastien Loeb

?? Mattias Ekström

?? Lucas Moraes



Loeb secures his third consecutive stage win and his fourth at this year's Dakar.



Follow the race live ??https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2023pic.twitter.com/OnREP2U1Rl