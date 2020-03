Las 500 Millas de Indianápolis se aplazan al 23 de agosto

La edición 104 de las 500 Millas de Indianápolis, que iban a disputarse inicialmente el 24 de mayo con la presencia por tercera vez en su carrera del español Fernando Alonso, han sido aplazadas al domingo 23 de agosto por la pandemia de coronavirus, informan tanto la INDYCAR como el Indianápolis Motor Speedway (IMS).

"El mes de mayo en el Indianápolis Motor Speedway es mi época favorita del año, y como nuestros fans, estoy decepcionado de que hayamos tenido que reprogramar las 500 de Indianápolis", afirma Roger Penske, propietario del circuito, en una nota de prensa.



"Sin embargo, la salud y la seguridad de nuestros participantes y espectadores de la prueba es nuestra máxima prioridad, y creemos que posponerla es la decisión más responsable con las condiciones y restricciones que afrontamos", agrega.

La acción comenzará con sesiones de prácticas el miércoles 12 y el jueves 13 de agosto, seguido por el 'Fastv Friday' el día 14. Las sesiones de clasificación serán el sábado 15 y el domingo 16. La práctica final de la Indy500 será viernes 21 de agosto como parte del día del llamado 'Miller Lite Carb', seguido de la reunión pública de pilotos y la sesión de autógrafos el sábado 22 de agosto como parte del Día de las Leyendas.



Month of May update from @INDYCAR and @IMS:



The Indianapolis 500 presented by Gainbridge has been rescheduled for Sunday, Aug. 23 and the GMR Grand Prix will move to Saturday, July 4.



Full details: https://t.co/WDCpllAZZO pic.twitter.com/p69KMYvD1K