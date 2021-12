KTM y Honda se juegan el triunfo en la categoría de motos

El argentino Kevin Benavides, vigente campeón, parte como favorito para hacerse con el triunfo en la prueba de motos de la 44ª edición del Rally Dakar que comienza el 1 de enero, en la que parte como imagen de la gran lucha entre su antiguo equipo y gran rival, Honda, y su actual marca, KTM, a la que llegó tras proclamarse campeón.

A Benavides le acompañarán vestidos de naranja el australiano Toby Price y el austríaco Matthias Walkner, que llega en plena forma tras hacerse con la victoria en Abu Dabi y en el Campeonato del Mundo de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Cuentan con refuerzos también en equipos aliados como el español Gas-Gas, con Sam Sunderland y una de las estrellas de futuro Daniel Sanders, que finalizó cuarto en su estreno en 2021. Por su parte, el equipo Husqvarna apuesta por Skyler Howes, quinto en la general del último Dakar.





Here it is...



?? The official route of Dakar 2022!

?? Ha'il - Jeddah ??

?? 8 375km (4 258km of SS)



?? #Dakar2022pic.twitter.com/pjl3MTmV5x