Kevin Benavides gana la etapa pese a auxiliar a Walkner y se queda a 12 segundos de Toby Price

La clasificación de la etapa y la general de las motos del Dakar 2023 dio un vuelco a la conclusión de la penúltima etapa, ya que, tras ella, el argentino Kevin Benavides (KTM), que había parado a auxiliar al austríaco Matthias Walkner (KTM), recibió un descuento de 23:10 en su tiempo, ganó la especial y se presentará en la última jornada a 12 segundos del líder, el australiano Toby Price (KTM).

Con ese giro inesperado, el de Salta le descontó 2:28 a Price, que retuvo el liderato, y 3:31 al estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), que está a 1:31 del aussie. En la lucha por el Dakar, Price retuvo el liderato gracias a las bonificaciones (1:42) por abrir pista. Aventaja a Kevin Benavides en 12 segundos y a Howes en 1:31.

?? Kevin Benavides wins stage 13! ??



Announced winner at the finish, @LBenavides77 got a 1' penalty for speeding.

His brother @kmbenavides, who stopped to help Matthias Walkner, recovered 23'10''. He therefore won today's special, ahead of Docherty and Luciano.#Dakar2023pic.twitter.com/jHshaNxunE