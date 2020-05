IndyCar inicia su temporada con una carrera nocturna el 6 de junio

IndyCar iniciará la temporada el próximo mes con una carrera nocturna sin espectadores. La carrera del 6 de junio en el Texas Motor Speedway (TMS) era la siguiente en el calendario de la serie que no se había pospuesto o cancelado debido a la pandemia de coronavirus.

Las autoridades de la serie indicaron que habrá un horario condensado, con prácticas, calificación y la carrera que tendrá lugar el mismo día. Dijeron que habrá estrictas pautas de acceso que limitarán la cantidad de personal en el sitio, con un sistema de evaluación de salud administrado a todos los participantes y equipo de protección personal provisto a todos los que ingresen a la instalación.

Eddie Gossage, presidente del TMS, dijo que había indicado previamente que no quería correr una carrera de IndyCar sin aficionados, dado que las pistas no obtienen un recorte de los ingresos de televisión para esas carreras como lo hacen para los eventos de NASCAR.

"Para una pista de carreras con la carrera IndyCar, la puerta es su fuente de ingresos más grande, por lo que es un gran problema hacerlo sin aficionados, y no quería hacer eso", dijo Gossage. "Pero al final del día, resolvimos algo... Estamos pagando a IndyCar; simplemente no estamos pagando tanto. Así que ambos nos comprometimos y ambos estamos perdiendo dinero", dijo, pero no quiso especificar ninguna cantidad.

Gossage dijo que IndyCar estaba alquilando dos aviones para pilotos y miembros del equipo desde Indianápolis hasta el Aeropuerto Fort Worth Alliance la mañana de la carrera, y de regreso a casa esa misma noche.

Los aviones se desinfectarían antes y después de cada vuelo, al igual que los autobuses que llevarán a todos hacia y desde el aeropuerto y la pista, y se establecerán protocolos de distanciamiento social.