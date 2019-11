Fernando Alonso logra su primer podio en el mundo de los rallys

Fernando Alonso, dos veces campeón mundial de Fórmula 1, subió al podio por primera vez en una competición de rallys al terminar tercero con su Toyota Hilux, junto con su copiloto Marc Conma, en el rally Ula-Neom, que terminó este sábado en Arabia Saudí con la victoria del saudí Razeed Al Rajhi, que también pilotaba un Toyota.

Alonso repitió en la última etapa el tercer puesto de la anterior y acabó la competición en esa misma posición, a 16:20 minutos del ganador, Al Rajhi, que en la última etapa arrebató el título a su compatriota Yasin Bin Seaidan (Mini), líder del Rally en las jornadas anteriores.

El tercer puesto final en este raid refuerza las expectativas de Fernando Alonso y Marc Coma, que llegarán al Dakar 2020 en Arabia con la experiencia de haber competido con éxito en el desierto saudí.

La última etapa se disputó sobre un recorrido arenoso de 175 kilómetros en el que Alonso y Coma llegaron a 5:31 del ganador, que conducía un coche como el suyo. Un pequeño error de navegación en el último tramo alejó a la pareja española de Al Rajhi después de haber sostenido un ritmo similar durante gran parte de la etapa. "Primer podio en Rally!!!. Gracias a estos chicos", celebró Fernando Alonso su tercer puesto en Twitter.

El Rally Ula Neom se disputó entre los días 6 y 9 de noviembre sobre un trayecto de más de 800 kilómetros en el desierto arábigo y sirvió como antesala del Dakar 2020, que se disputa el próximo mes de enero y en el que Fernando Alonso participará por primera vez.

Antes de tomar la salida en el Dakar, Alonso llevará a cabo en diciembre tres días de test con el Toyota Hilux, probablemente en Abu Dabi, para acumular experiencia en las dunas.

Finish the last stage and the Rally. First podium in Rally ��!!! Thanks to these guys ��������! #team @TOYOTA_GR pic.twitter.com/yMGbmN1PMy