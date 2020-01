Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "Me encantaría ganar el premio Princesa de Asturias"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a Carlos Sainz tras lograr su tercer Dakar, convirtiéndose en el piloto más longevo en ganar un Dakar al lograrlo este año con 57 años de edad. “No me molesta que se repita tanto la edad que tengo, pero depende de cómo se diga. Al final, lo importante es la ilusión. Da igual la edad. Cuando te gusta tanto una cosa es difícil renunciar a ella si crees que puedes seguir haciéndolo bien”.

AUDIO: ENTREVISTA A CARLOS SAINZ EN EL PARTIDAZO DE COPE

En este sentido, cuando Juanma Castaño le ha preguntado por sus planes de futuro, el piloto ha dejado abierta la posibilidad de volver a competir por su cuarto Dakar. “En los próximos meses decidiré si voy al Dakar del año que viene o no, pero de momento no me planteo ni siquiera pensarlo”.

En El Partidazo de COPE, ha mostrado su deseo de ganar el premio Princesa de Asturias. “Soy cabezota, y si no lo gano ahora lo seguiré intentando”.

Además, Carlos Sainz ha valorado con un sobresaliente la primera experiencia de Fernando Alonso en el Rally Dakar: “A Fernando le doy un 10. Es una esponja, aprende muy rápido. Yo no voy a descubrirlo ahora. En la historia, pilotos como Fernando se cuentan con los dedos de una mano. En cuanto tenga más experiencia, acabará luchando por ganar el Dakar tarde o temprano”.