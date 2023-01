Al Attiyah reina por quinta vez en el desierto

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) conquistó este domingo su quinto Touareg, el segundo consecutivo, en la última etapa del Dakar, que se llevó el francés Guerlain Chicherit (Prodrive). El ya quíntuple campeón del Dakar se pudo tomar con calma la última jornada, sin correr riesgos, al contar con más de una hora y veinte minutos de renta al frente de la general.

Al-Attiyah, que acabó con 1h18:49 sobre el segundo, el francés Sébastien Loeb (Prodrive), lleva seis ediciones consecutivas sin bajar del segundo cajón del podio del raid, con tres triunfos (2023, 2022 y 2019) y tres segundos puestos (2021, 2020 y 2018).

