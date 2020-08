Andretti firma la mejor vuelta desde 1996; Palou brilla con un sexto puesto; Alonso, vigésimoquinto

El piloto estadounidense Marco Andretti, de Andretti Autosport, protagonizó la mejor vuelta en la tradicional jornada del "Fast Friday" de las 500 Millas de Indianápolis. Las velocidades y las expectativas de Andretti Autosport para la pole position de la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis se incrementaron después de lo visto este viernes con el desarrollo que tuvo el monoplaza de Andretti.

Andretti lideró el entrenamiento final antes de la clasificación de este sábado en el Indianapolis Motor Speedway con una vuelta de 38.5454 segundos, 233.491 mph, subido en el No. 98 U.S. Concrete/Curb Honda. El piloto estadounidense fue uno de los 23 que registraron velocidades máximas de 230 mph o más, ya que el impulso adicional del turbocompresor agregó entre 50 y 75 caballos de fuerza más a los motores Honda y Chevrolet.

Esa fue la velocidad máxima del "Viernes Rápido" desde que Arie Luyendyk arrancó la vuelta de entrenamientos más rápida en la historia de Indy 500, 239.260, el 10 de mayo de 1996.

Su compatriota Conor Daly fue el segundo más rápido con 232,337 mph en el Chevrolet No. 47 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El líder en puntos de NTT INDYCAR SERIES y ganador de la Indy 500 2008, el neozelandés Scott Dixon, el más rápido el jueves, fue tercero con 232,290 con el No. 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing Honda.

El ganador de la Indy 500 2014, el también estadounidense Ryan Hunter-Reay, fue cuarto con 232,124 con el No. 28 DHL Honda, la mejor vuelta del día sin apoyo aerodinámico bajo cielos soleados y temperaturas de mediados de los 80 grados Fahrenheit (27 grados centígrados), en el óvalo de 2,5 millas (4,023 kilómetros).

Su compatriota Spencer Pigot completó los cinco primeros al tener un registro de 232.116 mph con el monoplaza No. 45 Hy-Vee / Embrace Pittsburgh Honda. Mientras que el novato español Alex Palou, volvió a estar entre los mejores al ocupar el sexto puesto con una vuelta rápida de 231,989 mph y confirmar que se presenta como uno de los pilotos de mayor interés para ver durante la prueba.

Su compatriota, el dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno, Fernando Alonso, regresó a la pista este viernes después de chocar contra la barrera de seguridad en la curva 4 el jueves en su Chevrolet Ruoff Arrow McLaren SP No. 66, y acabó en el puesto 25 con 229,788 mph su vuelta más rápida.

Fast friday was fun . The @ArrowMcLarenSP team did a great job last night and we manage to complete the program we had for today. Lots of laps, good learning and more experience. Tomorrow qualy time ✊️������ #Indy500pic.twitter.com/sp1cIiS6IK