Alonso: "He perdido varios Mundiales de Fórmula 1 por mala suerte y hoy la he tenido buena"

08 ALONSO Fernando (spa), BUEMI Sebastien (che), NAKAJIMA Kazuki (jpn), Toyota TS050 hybrid lmp1 team Toyota Gazoo racing crossing the chequered flag as a winner of the 2019 Le Mans 24 hours race, from June 15 to 16 at Le Mans circuit, France - Photo Julien Delfosse / DPPICordon Press