Verstappen marca el mejor tiempo con accidente para Sainz; Alonso, tercero

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó este sábado el mejor tiempo en el mojado último ensayo libre para el Gran Premio de Canadá, el octavo del año, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari), que se accidentó -sin consecuencias físicas- y sólo rodó media hora, marcaron el tercer y el quinto tiempo, respectivamente, y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el decimoséptimo.

En la mejor de sus 22 vueltas, Verstappen cubrió, con neumático intermedio -con el que todos firmaron sus giros rápidos, en una sesión marcada por la lluvia-, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 23 segundos y 106 milésimas, 291 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que dio las mismas vueltas que él; y con un segundo y tres décimas menos que el doble campeón mundial asturiano.

?? END OF FP3 ?? Max Verstappen tops a wet session in Montreal! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/yTfOnlc8vI

La sesión, teniendo en cuenta que la carrera de este domingo se prevé en seco, sólo sirvió para hacer (complicadas) probaturas con miras a la calificación, en una pista muy deslizante en el que se prodigaron los 'paseos' y las salidas de pista; y en la que el peor parado fue Sainz.

El madrileño, que se quedó a un segundo y seis décimas del tiempo de 'Mad Max', perdió el control de la parte trasera de su Ferrari entrando en la primera de las catorce curvas de la bella pista canadiense -construida dentro de la isla artificial de Notre-Dame, que baña el río San Lorenzo-, chocando contra el muro, en un accidente que arrancó el alerón delantero y puede que haya 'tocado' la nueva caja de cambios de su monoplaza.

El accidente de Carlos -que sólo pudo completar catorce vueltas- provocó que su sesión acabase justo a mitad de la misma; interrumpida durante ocho minutos, con bandera roja, para retirar de pista los desperfectos de su coche.

Heavy rain means all of the cars have headed back to the pits ???#CanadianGP#F1pic.twitter.com/2kOrfO9um2