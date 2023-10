Verstappen manda en Losail en los únicos libres

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha sido el más rápido en la primera y única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar, decimoctava prueba del calendario de Fórmula 1 y disputad sobre el circuito de Losail, por delante de los dos Ferrari, el español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) finalizó cuarto, a menos de medio segundo del mejor tiempo de la jornada.

El vigente campeón marcó un gran 1:27.428 con gomas blandas, una elección por la que optaron al final los dos Ferrari, que hasta la última parte de la sesión prefirieron probar el resto de compuestos. Así, el 'podio' lo completaron los dos monoplazas de la escudería italiano, con Sainz a poco más de tres décimas (1:27.762) y Leclerc, tercero (1:27.909). Esto confirmaría, sin dar demasiadas pistas, que el 'Cavallino Rampante' vuelve a estar en la zona alta tras un mal GP de Japón.

