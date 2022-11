Stoffel Vandoorne será piloto reserva del equipo Aston Martin

El piloto belga Stoffel Vandoorne, actual campeón de la Fórmula E, se incorpora al equipo Aston Martin Aramco Cognizant de Fórmula Uno como piloto reserva, anunció este martes la escudería británica, en la que estará el español Fernando Alonso como piloto oficial la próxima temporada.

