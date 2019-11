Sainz: “Lo mejor está por llegar, para la 200 espero haber ganado carreras”

Cinco temporadas, 25 años, cien grandes premios. Carlos Sainz es ya el tercer piloto español con más carreras de la historia detrás de Fernando Alonso y Pedro de la Rosa. Una carrera muy sólida, en tres equipos (también se acuerda con una sonrisa de Toro Rosso y Renault). Nos recibe en un momento dulce, como líder de un equipo histórico de la F-1, McLaren. Hablamos con él en un frío Austin, lleva un gorro de lana y mira de reojo la rueda de prensa de las nuevas normas para 2021, él ya las conocía porque los pilotos supieron de ellas en una reunión: “Los cambios en la F1 van en la dirección correcta. Hay que evolucionar y van en el camino correcto. El coche no me parece nada del otro mundo, pero los equipos lo mejorarán seguro”.

Quien nos iba a decir que aquel chavalín que vimos debutar en la Fórmula BMW en Malasia llegaría algún día a tener cien carreras en Fórmula 1... ¿cómo te sientes?

Uf, pasa muy deprisa. Llegar a cien carreras y en la posición que estoy ahora mismo me hace estar orgulloso y contento. Me siento un poco más mayor, y sólo tengo 25 años. Me hace sentirme optimista de cara al futuro porque lo mejor está por llegar

Sí porque lo positivo es que, dada tu madurez, se te ve cumpliendo los doscientos…

Sí sobre todo este año he tenido una evolución muy grande como piloto y persona dentro de la F-1, y esto me hace sentirme confiado para el futuro, no quiere decir que haya que relajarse ni mucho menos. Es un deporte que al final sólo cuenta lo último que haces. Con ganas de seguir progresando y seguir convirtiéndome en un mejor piloto. Soñar es gratis y yo siempre me ha visto celebrando cien grandes premios en una buena escudería desde el primer día. Porque soñar es gratis y hay confianza en uno mismo. Para el gran premio 200 igual, me encantaría celebrarlo en el equipo que sea, pero ojalá ya habiendo ganado carreras.

¿Qué pasó en México? Gran salida y después hundimiento con las duras, que apenas se desgastaron…

Es real, la rueda dura no se desgastó, fue más un problema de sobrecalentamiento con las batallas que tuve. Pero sobre todo hubo un problema fundamental, algo nos pasó desde la vuelta cinco que nos hizo perder una gran dosis de carga aerodinámica. El coche no era mismo que el fin de semana. Lo vimos en los datos después de la carrera, pero no puedo entrar en más detalles.

De todos los cambios había uno en la mesa, que al final no ha prosperado, que a mí me gustaba especialmente, la carrera de calificación con parrilla invertida. Lo vetaron Mercedes y algún que otro equipo más.

A mí no me disgustaba. Me parecía más un experimento, pero más un experimento para probar con los coches de 2021 porque ahora mismo con los coches actuales si tuviera que empezar el catorce en una parrilla invertida no me movería del catorce en toda la carrera. Porque es imposible pasar a un coche semejante. Pero no me parecía correcto que influyera en el Mundial de pilotos ya la temporada que viene.