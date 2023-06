Hamilton y Russell dominan la segunda sesión de entrenamientos

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo, por delante de su compatriota y compañero George Russell, en el segundo entrenamiento libre -en el primero apenas se rodó- para el Gran Premio de Canadá, el octavo del Mundial, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.



En su mejor vuelta, Hamilton cubrió, con neumático blando -con el que todos marcaron sus giros rápidos- los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 13 segundos y 718 milésimas, sólo 27 menos que Russell; en una sesión que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron con el tercer y el cuarto tiempo, respectivamente.





