La respuesta desternillante de Alonso sobre lo que hizo en el final de carrera: "Me dediqué a ver la tele"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró "súper contento" después de su cuarto podio de cinco carreras esta temporada, tercero este domingo en el Gran Premio de Miami, donde no pudo hacer nada ante los Red Bull y controló al resto de equipos hasta el punto de tener una "carrera solitaria".

"Estoy súper contento. Al final, no sabes las carreras cómo van a salir y tenía un poco de preocupación por salir por la parte sucia. Me fui rápido a la izquierda y vi que Checo y Carlos no habían salido muy bien, pudimos mantener la segunda posición que era importante para los neumáticos", dijo en declaraciones a Dazn tras acabar el Gran Premio.

El piloto asturiano explicó que la carrera quedó tranquila e incluso, como se le escuchó por radio, tuvo tiempo de ver las televisiones del circuito buscando a su compañero de equipo. "Alargamos mucho la primer parada y luego en la segunda teníamos mucho más ritmo que los rivales con las ruedas duras", afirmó.

"Tuvimos una carrera un poco solitaria. Nadie por delante, nadie por detrás, y me dediqué a ver un poco la tele para ver dónde iba Stroll y si tenía alguna posibilidad de sumar puntos. Ha sido la mejor carrera en cuanto a distancia con el líder, nunca habíamos estado tan cerca", añadió.

Con todo, Alonso explicó que tienen que mejorar en los sábados especialmente y calificó el fin de semana como "extraño". "Hay que sacar muchas cosas positivas pero ha sido un fin de semana extraño, con los libres que no éramos muy competitivos, luego en la crono que conseguimos un buen ritmo y en carrera, los domingos, como siempre que el coche va muy bien", apuntó.

"Llegan carreras donde el domingo es menos importante como Mónaco o Barcelona, así que tenemos que encontrar algo los sábados, como Ferrari que siempre va muy rápido. Hemos perdido algunos puntos con Mercedes pero los recuperaremos las próximas carreras", terminó.