Red Bull cubre de oro a Max Verstappen y lo ata hasta 2028

El neerlandés Max Verstappen, vigente campeón del Mundo de Fórmula Uno, ha renovado su contrato con la escudería austríaca Red Bull, que llegaba hasta finales de 2023, cinco años más hasta 2028, según ha hecho público el equipo. Según especula la prensa de su país, Verstappen podría llegar a ganar hasta 50 millones de euros anuales pasando a ser el piloto mejor pagado de la parrilla por encima de Lewis Hamilton.

Six seasons of full send ?? Here's to 2022 and beyond @Max33Verstappen ?? #GivesYouWingspic.twitter.com/zjkD1nTrRp