El primer día de Alonso en Aston Martin: Sonrisas e ilusión ante el nuevo proyecto

Fernando Alonso ya se ha puesto manos a la obra. El asturiano ya se ha subido al nuevo Aston Martin y ha quedado encantado con sus prestaciones, al menos así lo demuestra el vídeo que la escudería ha colgado en sus redes sociales.

Tras unas vacaciones en las que se ha machacado en el gimnasio, corriendo e incluso en la nieve para llegar en plena forma al momento en el que le tocara conducir, Alonso ha probado en el simulador el que será su coche en 2023 y que no se desvelará hasta el próximo 13 de febrero. Habrá que esperar un poco más, hasta los test de pretemporada del 23 al 25 de febrero para conocer cómo se comporta el coche en pista.

