Presentado el circuito de Jeddah como el "circuito urbano más rápido de todos los tiempos en la F1"

Salvo modificación en el calendario, el GP de Arabia Saudí será la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 en este 2021.

Este jueves, la organización ha presentado a través de la web y redes sociales el impresionante circuito que albergará esa prueba: el circuito urbano de Jeddah.

How Jeddah Street Circuit could look when we visit in December �� pic.twitter.com/9vJs9JERFq