¿Por qué Hamilton este 2022 no es el piloto a batir?

El nuevo reglamento de la Fórmula Uno para la temporada 2022 está diseñado para igualar las fuerzas entre los diferentes equipos y que prime el talento del piloto.Todas las modificaciones han sido ejecutadas buscando un único fin: que las carreras sean más parejas y que permitan muchas más batallas dentro de la pista. En definitiva, lograr que las carreras sean aún más divertidas con un aumento de los adelantamientos.

El principal cambio con respecto a la Fórmula 1 de hace unos años es el regreso del efecto suelo, prohibido desde 1982. Gracias a la vuelta de esta fórmula, la dependencia de la fuerza aerodinámica generada por los alerones será menor.

Más allá del difusor, este deporte de motor ha rediseñado todas las partes que configuran el monoplaza. Lo primero ha sido la reducción del tamaño del alerón delantero. El morro queda unido directamente al alerón, como se hacía en el pasado, y en la parte posterior del monoplaza. Asimismo, el alerón trasero también ha sido rediseñado y simplificado, con el objetivo de generar menos turbulencias hacia el coche que viene por detrás.

Al mismo tiempo, se han eliminado los 'bargeboards' (piezas de la carrocería de los coches de carreras de ruedas abiertas que cumplen una función puramente aerodinámica) y las ruedas quedan semicubiertas en la parte delantera. Como no podía ser de otra forma, se sigue manteniendo el "halo" que se introdujo en 2018. También se han hecho mejoras en materia de seguridad, como la introducción de un chasis con mayor resistencia de impacto lateral.

En cuanto al peso de los monoplazas, ha aumentado con respecto a los años anteriores, desde 768 hasta los 790 kg con la introducción de unos neumáticos más grandes.

Los cambios en el reglamento mencionados anteriormente, han hecho que el heptacampeón del mundo no sea el máximo favorito en las quinielas para hacerse de nuevo con el mayor galardón que se puede conseguir en el mundo de la Fórmula 1.

