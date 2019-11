Nicholas Latifi debutará en Fórmula 1 con Williams en 2020

El equipo de Fórmula 1 Williams ha anunciado este jueves que el piloto Nicholas Latifi formará parte del conjunto británico formando pareja con George Russell en el próximo Mundial, tras haber "impresionado" como piloto reserva durante la pasada temporada, por lo que la parrilla del campeonato 2020 queda completada.

"Estoy encantado de ascender como piloto de Fórmula 1 para 2020. He disfrutado mucho trabajando con el equipo este año, apoyándoles en el desarrollo del coche y asistiendo donde podía en la pista y en la fábrica. Espero con ansias este viaje y estoy emocionado de hacer mi debut en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia en 2020", declaró el canadiense tras conocer la noticia.

‼️ Announcement ‼️



Extremely excited to say that I will be driving for @WilliamsRacing in the 2020 F1 season! A dream come true for me and it still hasn't really sunk in! I can't thank everyone enough who has helped me along the way!