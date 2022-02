Melendi podría hacer una nueva canción sobre Fernando Alonso y El Plan

El Mundial de Fórmula 1 2022 echa a rodar este miércoles en el circuito de Barcelona-Cataluña y con el se pone en marcha El Plan. Se trata del ambicioso proyecto de Fernando Alonso y Alpine para volver a pelear por el título y que tanto 'hype' ha despertado en las redes sociales entre los aficionados del asturiano.

Hay muchas ganas de ver qué puede hacer Alonso esta temporada y cuáles son las opciones reales de su monoplaza. Antes de que eso se produzca las expectativas están desatadas y los fans de 'Magic' repletos de ilusión confían en que este recupere su mejor versión, aquella que le llevó a ser campeón del mundo en 2005 y 2006 al volante de un Renault.

Precisamente en 2005, antes de su primer título, el cantante asturiano Melendi dedicaba una canción a su paisano y conocido bajo el título de 'El Nano' que ha ido acompañando los éxitos de Fernando Alonso en estos años. Ahora, los fans habían comenzado una campaña en las redes sociales para que Melendi hiciera un remix de la canción y parece que este finalmente ha aceptado el reto.

NANO REMIX CONFIRMADO pic.twitter.com/m2jZbmNMgs — NanoSexo | A522 (@Nanosecso) February 22, 2022

En un directo de Instagram con sus seguidores, el músico fue preguntado por esta cuestión y respondió que está sorprendido por la cantidad de mensajes que recibe con esta petición. Además, prometió estudiar a fondo en qué consistía El Plan y "si es el deseo de todos" hacer una nueva canción.

"Desde hace tiempo me piden que grabe una versión de una canción que grabé hace muchísimo tiempo, 'El Nano'. Está monopolizando todo el chat, y me gustaría que alguien me explicara de dónde viene esta iniciativa. Voy a enterarme de 'El Plan' y prometo que voy a estudiarlo. Fernando Alonso no me necesita para nada, pero lo voy a estudiar y, si es el deseo de todos, hacemos una canción nueva que se llame 'El Plan'. Tengo las redes llenas de 'El Nano'. Todos con Fernando Alonso, a tope. Siempre", afirmó Melendi.

La noticia corría rápidamente y tanto Melendi, como 'El Nano' y 'El Plan' se convertían en Trending Topic. El cantante y el piloto se conocen desde hace muchos años. Nacidos en ambos en Oviedo, llegaron a coincidir en la misma clase del instituto Leopldo Alas Clarín.

En 2022, con el nuevo cambio de reglamento en la Fórmula 1 y la introducción de la nueva normativa en el campeonato, el título parece más abierto que nunca y la escudería gala quiere volver a pelear por victorias y podios. Ese es el objetivo marcado por Alpine dentro de las primeras 100 carreras a partir de este año y para ello cuenta con Fernando Alonso al volante.