Leclerc será sancionado con 10 posiciones en la parilla del GP de Arabia Saudí

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) será sancionado con 10 posiciones en la parrilla del Gran Premio de Arabia Saudí que arranca este viernes en el Circuito urbano de Yeda, por montar una nueva centralita electrónica de control de la unidad de potencia, según informó la Fórmula 1 este miércoles.

La 'Scuderia' se vio obligado a instalar este componente después del abandono en el estreno en el Gran Premio de Baréin, hace dos semanas, del subcampeón de la temporada pasada. Esto conlleva penalización, ya que Ferrari ya reemplazó el almacén de energía y la electrónica de control en el motor de Leclerc antes del debut del año en Sakhir.

