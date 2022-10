Leclerc firma la pole en Marina Bay; Sainz y Alonso saldrán delante

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) saldrá desde la pole este domingo en la carrera del Gran Premio de Singapur, decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) partirán cuarto y quinto, respectivamente, en una sesión marcada por las condiciones cambiantes del trazado por la lluvia previa a las tres tandas de calificación.

Con un crono de 1:49.412, Leclerc se garantizó la primera posición de en una sesión en la que hasta la Q3 no pudieron usar las gomas blandas por las condiciones cambiantes en una pista, con tramos todavía algo mojados por el diluvio durante los tercerso entrenamientos libres en Tailandia.

Q3 CLASSIFICATION



And breathe... what a qualifying session that was! ??#SingaporeGP#F1pic.twitter.com/FBlPCQu2qY