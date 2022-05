Leclerc consigue la 'pole' en las calles de Montecarlo tras una Q3 muy accidentada

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Montecarlo, donde este sábado dominó una calificación que acabó algo antes de lo previsto con una bandera roja a causa de dos accidentes, por fortuna, sin mayores consecuencias.

IT'S POLE FOR LECLERC IN MONACO!!! ?????? #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/9a1XdvtLKe

Leclerc, de 24 años firmó la decimocuarta 'pole' desde que corre en la F1, la quinta del año, al cubrir los 3.337 metros del circuito del principado de la Costa Azul en un minuto, 11 segundos y 376 milésimas, 225 menos que su compañero español Carlos Sainz; que saldrá junto a él desde la primera fila, por delante de los Red Bull del mexicano Sergio Pérez -tercero- y del neerlandés Max Verstappen, líder del mundial y último campeón del mundo; que arrancará cuarto.

In the dying seconds Perez hits the barriers at Portier and Sainz can't avoid contact#MonacoGP#F1pic.twitter.com/EpNO9CnhBl