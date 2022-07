Latifi da la sorpresa en el tercer libre de Hungría

El canadiense Nicholas Latifi (Williams) marcó el mejor tiempo, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado -en su mayor parte bajo la lluvia- en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

