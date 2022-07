Juanjo Lacalle, en Deportes COPE: "Carlos me llamó nada más bajar del podio, nunca lo hace, me hizo ilusión"

Carlos Sainz consiguió este domingo su primera victoria en la Fórmula 1. Una de las personas más contentas dentro del círculo del madrileño es Juanjo Lacalle, amigo personal de la familia Sainz.

El padrino del piloto de Ferrari ha confesado en los micrófonos de Deportes COPE que habló con el campeón del GP de Gran Bretaña tras recibir el trofeo: "Me hizo mucha ilusión que Carlitos me llamase nada más bajar del podio, nunca lo había hecho. No lo olvidaré en la vida".

???? Ganar mi primer GP de F1 con Ferrari y este público, en Silverstone...Espectacular! Ha sido una carrera dura mentalmente con luchas, resalida, ahorrar gasolina, Safety-Car... Pero lo hemos hecho. Hoy lo disfrutamos, mañana a tope con Austria!



??https://t.co/aX2mNPT8YEpic.twitter.com/RvqC577XZA — Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 3, 2022

Lacalle también reveló que habló con los padres del piloto, primero con la madre al terminar la carrera: "Le dije 'Viva la madre que le parió". Durante su entrevista en los micrófonos de COPE, también se le recordó la promesa que hizo en una anterior entrevista de tatuarse el primer circuito donde ganase Carlos. Este ha resultado ser finalmente Silverstone, que según Lacalle es muy especial para el piloto de Ferrari: "Ese circuito es muy importante para él. Allí debutó en monoplaza".

Antes de despedirse, Lacalle también reveló la historia de la bandera española que Sainz sacó al terminar la carrera en Inglaterra, un regalo que el propio Juanjo le hizo al hijo de su amigo: "Esa bandera tiene mucha historia, era la que llevaba su padre a todos los ralies. Se la regalé en su cumpleaños".