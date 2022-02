Ricciardo domina una sesión matinal en la que Sainz brilla con el nuevo Ferrari

El piloto australiano de McLaren Daniel Ricciardo ha firmado el mejor tiempo en la sesión matinal del segundo día de los test de pretemporada de Fórmula Uno, en una tanda en la que el español Carlos Sainz (Ferrari) ha sido el que más vueltas ha completado (71) en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Ricciardo, con un tiempo de 1:20.355, le ha arrebatado en los últimos minutos de la sesión matinal el mejor tiempo a Sainz, que ha terminado segundo con un cronómetro en 1:20.546. Ambos pilotos han firmado sus mejores vueltas con neumáticos medios, aunque ha sido el F1-75 del madrileño el más sólido de los diez monoplazas que han pisado el asfalto completando un total de 71 giros.

Halfway through the first test with 71 laps on the board ??



Let’s keep going, team ????#essereFerrari ?? #F1Testingpic.twitter.com/j8df1PBPfH