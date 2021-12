El hermano de Hamilton explica el silencio del piloto: "está descansando de las redes sociales, son tóxicas"

Lewis Hamilton se encuentra "bien". No se sabe mucho del vigente subcampeón del mundo de Fórmula 1 desde que concluyó la última prueba del calendario de 2021, y este lunes ha salido al paso su hermano Nicolás.

Nicolás asegura que su hermano Lewis "creo que necesitaba un pequeño descanso de las redes sociales. Las redes pueden llegar a ser muy tóxicas, pero él está genial. Está bien", aclaró en Twitch, como recoge la prensa británica.

?? #Twitch | Nicolas Hamilton donne des nouvelles de son frère Lewis, silencieux sur les réseaux sociaux depuis le #AbuDhabiGP !



?? "Lewis va bien, je pense qu'il a juste besoin d’une petite pause sur les réseaux sociaux."#F1pic.twitter.com/gpSdoNSU8W — Off Track (@OffTrack_FR) December 27, 2021





Dos semanas de silencio

La última vez que Hamilton se dirigió al público fue al término del Gran Premio de Abu Dabi. Después, apareció para recibir su título de caballero de Windsor y en la sede de Mercedes, pero en cuanto a redes sociales, no ha vuelto a escribir ningún mensaje desde el 11 de diciembre, que escribió el mismo mensaje en Instagram y en Twitter: "P2 on the front row tomorrow, not bad since I prefer the battle. We’re looking strong and feeling focused — we’ve got to dig deeper than ever before. LET’S GO", justo antes de la carrera. ("Mañana, segundo puesto, nada mal para la batalla. Nos vemos con fuerza y concentrados en nuestro objetivo. Tenemos que picar más profundo que nunca. VAMOS").

En Instagram, además, dejó de seguir a todo el mundo, y su cuenta aparece con 0 'following'.

