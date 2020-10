Hamilton lidera la primera sesión de entrenamientos libres; Sainz no supera la 14ª plaza

El líder del mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), dominó la única sesión libre del fin de semana en el circuito italiano de Imola, donde se celebra la decimotercera prueba del campeonato, el Gran Premio de Emilia Romaña.

El séxtuple campeón de la categoría reina del automovilismo fue el único que pudo bajar de un minuto y quince segundos en el tercer gran premio que se disputa esta temporada en Italia.

El británico, que acaricia su séptimo título, le arrebató, con neumáticos blandos, el mejor tiempo al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) poco antes de que la sesión entrara en su última media hora.

PRACTICE CLASSIFICATION



