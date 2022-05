La Fórmula 1 no sustituye el GP de Rusia y deja el Mundial 2022 en solo 22 carreras

La Fórmula 1 ha anunciado este miércoles que no habrá sustituto para el Gran Premio de Rusia, por lo que el Mundial tendrá finalmente 22 carreras y no las 23 programadas inicialmente, según informó la competición en un comunicado.

"El calendario de Fórmula 1 de 2022 tendrá 22 carreras en lugar de las 23 planeadas originalmente, después de la decisión de no reemplazar el Gran Premio de Rusia", comunicó la Fórmula 1.

La carrera, prevista para el domingo 25 de septiembre, no se disputará finalmente. La FIA había dejado este jueves de vender entradas para el GP de Rusia de Fórmula 1 en Sochi.

Formula 1 will race at 22 Grands Prix in 2022#F1https://t.co/nY6pfUaLvT