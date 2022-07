Verstappen manda en los primeros libres de Austria

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido este viernes en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, con un 1:06.302 con el que abrió la fiesta en 'casa' de Red Bull y superando al Ferrari de Charles Leclerc, con el español Carlos Sainz séptimo.

En un fin de semana eléctrico, con carrera al sprint y calificación este mismo viernes por la tarde, Verstappen hizo las delicias de su marea naranja de inicio, metiéndole 255 milésimas a Leclerc y 4 décimas a George Russell, de Mercedes.

Con una sesión marcada por una única bandera roja de 7 minutos de durada, por una salida de Lando Norris (McLaren) al ver humo en su monoplaza --registró el peor tiempo y no pudo volver a rodar--, Spielberg dio la bienvenida al 'Gran Circo' con buen tiempo.

