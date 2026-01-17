Así sonaron en Tiempo de Juego los gritos del Bernabéu pidiendo la dimisión de Florentino Pérez, junto con la gran pitada contra los jugadores del Real Madrid, al descanso del partido ante el Levante

Día muy tenso en el Bernabéu debido a la mala dinámica del Real Madrid en la última semana. El equipo blanco perdió el domingo pasado la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Derrota que desencadenó en la destitución de Xabi Alonso 24 horas después ante la sorpresa de todos los madridistas.

EFE Xabi Alonso dando órdenes a los jugadores del Real Madrid.

Acto seguido, el Real Madrid anunciaba a Álvaro Arbeloa, hasta entonces entrenador del Castilla, como técnico del primer equipo.

La primera prueba del salmantino al frente del club blanco fue en Albacete, en el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey.

Prueba que salió mal para los intereses merengues ya que el equipo manchego venció 3-2 y eliminaba al Real Madrid.

Este sábado, los de Arbeloa recibieron al Levante, en el estreno del nuevo técnico al frente del Real Madrid, y los aficionados del Bernabéu mostraron su enfado contra los jugadores, sobre todo los señalados fueron Vinicius, Bellingham y Valverde.

Pero también Florentino Pérez fue el destinatario de gritos pidiendo su dimisión. Los primeros se escucharon en los primeros minutos del partido, pero al descanso del partido, con 0-0 en el marcador, se volvieron a repetir esos gritos y la pitada contra los jugadores fue aún mayor.