Fórmula 1.- Fernando Alonso: "Tenemos hambre de victoria, estamos motivados y con entusiasmo"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró este miércoles que la escudería británica tiene "hambre de victoria", "está motivado y hay entusiasmo" para afrontar la nueva temporada, que arrancará el próximo 2 de marzo en el Gran Premio de Baréin.

"El equipo tiene hambre de victoria, está motivado y hay entusiasmo. Esta fuerza de Aston Martin seguramente me ayude a mí también a mantener la sonrisa", destacó el asturiano el documental 'Fernando. Revelado' de DAZN.

Durante el material elaborado por la plataforma de 'streaming', el doble campeón del mundo repasó momentos icónicos de su carrera, como el GP de Valencia de 2012, donde venció. "Fue lo más cercano que me he sentido nunca a ser invencible, a estar en otra dimensión", confesó.

Además, recordó la figura de Flavio Briatore, su jefe de equipo en su etapa en Renault. "Llevamos 23 años juntos y no ha hecho más que reforzarse la relación, que es casi paternal. Es una persona de la que me he podido fiar y ha estado cerca. En el deporte profesional ves fácil las personas que están por interés y las que están de verdad y son sinceras, en las que está Flavio", expresó.

Alonso nunca olvidará la consecución de su primer título en Interlagos, una imagen que ha visto "mil y una veces". "Brasil 2005 me hace recordar la liberación de un sueño. Cada uno lo expresa de una manera y yo lo hice así, con un grito con toda mi energía en el que iban 15 años de mi carrera deportiva", rememoró.

"En la Formula 1 hay muchas presiones y te absorbe todo el tiempo que tienes, ya que sostienes sobre tus hombros un equipo de mil personas", dijo. "Creo que no disfruté todo lo que debería de esos momentos. Tenía 24 y 25 años y ya estaba pensando en la siguiente carrera y en lo siguiente. Pensaba que volvería a repetirlo, y tengo pocos recuerdos de esa tarde, de esa noche, de esa vuelta a casa o del abrazo con mi madre y con mi hermana", analizó sobre sus trofeos.

Sobre la rivalidad con Lewis Hamilton, el asturiano apuntó que esta ahora es diferente, aunque no cree que sean "amigos en el futuro". "No compartimos muchas cosas, pero en 2007 la rivalidad llegó a un escalón superior. Empezamos a notar esa tensión y esa fricción. Llegas a la reunión del equipo, y ves cómo tiene quejas para corregir y mejorar lo suyo, no lo de los dos, y así lograr ese extra de ventaja", relató.

"Hubo muchas cosas que rompieron la armonía. Éramos jóvenes e inmaduros, yo el primero, pero además teníamos un jefe que no supo controlar la situación. Va a quedar bajo llave lo que pasó, he borrado muchas cosas. Cada vez que nos adelantamos tiene un extra, y creo que siempre estará", agregó.

Así, Alonso expresó que su único amigo en este deporte es Giancarlo Fisichella, su compañero en 2005 y 2006, aunque ahora mantiene una buena relación con Max Verstappen y Checo Pérez, porque "puedes confiar" en ellos "en la pista". "Verstappen en sus inicios tuvo más incidentes, pero creo que somos muy similares. Vamos con la ropa del equipo y una mochila, corremos el sábado y el domingo y nos vamos con la mochila otra vez. Nos gustan las cosas simples", concluyó.