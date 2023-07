Sainz acaba a 22 milésimas de Verstappen en los segundos libres

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de F1 volvió a marcar el mejor tiempo este viernes, justo por delante del español Carlos Sainz (Ferrari), en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del año, en el circuito inglés de Silverstone, donde el otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el décimo tiempo; y el mexicano Sergio Pérez, compañero del 'Mad Max', el cuarto.

En la mejor de sus 27 vueltas, Verstappen -que con siete triunfos en las primeras nueve carreras apunta claramente a un tercer título seguido- cubrió los 5.891 metros de la pista inglesa en un minuto, 28 segundos y 078 milésimas, sólo 22 menos que Sainz, que también firmó su mejor intento con los neumáticos de compuesto blando. En el circuito en el que justo hace un año logró su primera victoria en la F1.

'Checo' -segundo en el Mundial-. que repìtió 30 veces la pista inglesa, acabó cuarto, a 264 milésimas de su compañero neerlandés, al que secunda a 81 puntos; y a cinco centésimas del sorprendente tailandés Alex Albon (Williams), que repitió el tercer puesto que había marcado en el primer libre.

