Fórmula 1.- Ayuso espera que Cataluña mantenga su GP de Fórmula 1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que espera que la llegada de la Fórmula 1 a la región no signifique que Cataluña pierda su Gran Premio, porque no quiere que "ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española".

En declaraciones a los periodistas, tras el acto de presentación del Gran Premio de España que llegará a la región en 2026, en Ifema Madrid, la dirigente madrileña ha indicado que desconoce si la Fórmula 1 continuará en Barcelona y ha recordado que no depende de ellos decidirlo.

"A mí desde luego me gustaría que siguieran Barcelona. No quiero que ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española. Me gustaría que siguieran los dos pero evidentemente eso no depende de nosotros. Lo que haremos es estar al servicio de las demás regiones para que esto sea una oportunidad para todas", ha trasladado la dirigente madrileña.

La presidenta regional ha compartido que en la autonomía están "muy contentos" con la llegada de la Fórmula 1 y darán "lo mejor" de sí mismos. Empiezan "una etapa desde cero" con "mucha ilusión" y demostrarán que están "preparados".