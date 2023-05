Fórmula 1/GP Mónaco.- Fernando Alonso: "Espero una carrera tranquila, no tengo en la cabeza atacar a Max"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró "contento" por el segundo puesto en la parrilla del Gran Premio de Mónaco, a pesar de que le quitó el primero Max Verstappen (Red Bull) por muy poco, al tiempo que recordó la importancia de "no cometer errores" e incluso tener "una carrera tranquila".

"Cuando vi los tiempos, súper cerca. No hay que estar desanimados por la primera línea. Vinimos con un poco de preocupación para el sábado, no queríamos clasificar mal en Mónaco porque luego el domingo no sirve para nada. Ha sido una crono muy intensa, en cada vuelta mejorabas una décima que significaba muchas posiciones", afirmó en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo fue preguntado por las opciones de que llegue su victoria 33. "Espero una carrera tranquila. Puede haber algún riesgo de lluvia, favorece a los que están fuera de posición, para nosotros es mejor una carrera más tranquila. Si Max no tiene ningún problema, el segundo es a lo que aspiramos", afirmó.

"Pero son 78 vueltas, Mónaco es muy exigente, puede haber un problema mecánico para Red Bull, una mala parada, una estrategia, un coche de seguridad... Hay que salir bien, ver la bandera a cuadros y si se puede ganar, ganar. No tenemos en la cabeza ni atacar a Max ni que nos pase Leclerc. No cometer errores", terminó.